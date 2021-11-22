Молдова відмовляється приймати мігрантів з Білорусі

Молдова навіть не обговорює з партнерами можливість прийняти мігрантів з Білорусі.

Про відмову приймати мігрантів з Білорусі російському "Інтерфаксу" заявив прессекретар Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я помітив, що в соціальних мережах та на деяких новинних порталах з'явилася неправдива інформація та спекуляції, що нібито проходять "дискусії" влади Кишинева з деякими європейськими партнерами з питання щодо прийому мігрантів. Це брехня. Таких обговорень не було", - заявив Воде.

Реакцію Молдови було спровоковано заявою колишнього міністра закордонних справ Литви Вайтекунаса, який, зокрема пропонував відправити мігрантів до України чи Молдови, попросивши "друзів" "прийняти їх у якісь свої табори".

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