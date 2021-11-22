Від початку доби війська РФ 4 рази обстрілювали наші позиції, втрат немає, - штаб ООС
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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
В районі Лебединського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в штабі ООС.