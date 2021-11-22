Російська розвідка порівняла Україну з Грузією 2008 року

У Москві назвали нинішню ситуацію в Україні схожою на ситуацію у Грузії напередодні війни 2008 року. І нагадали, що Саакашвілі ті події "дорого обійшлися".

Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.

У СЗР РФ стверджують, що Держдепартамент США нібито "дипломатичними каналами доводить до своїх союзників і партнерів абсолютно неправдиву інформацію про концентрацію на території нашої країни сил для військового вторгнення в Україну".

У Москві вважають, що "провокаційна політика США та Євросоюзу... свідомо зміцнює у Києва почуття вседозволеності та безкарності".

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"Схожу ситуацію ми спостерігали у Грузії напередодні подій 2008 року. Тоді М. Саакашвілі "зірвався з ланцюга" й намагався знищити російських миротворців та громадянське населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2008 року російські регулярні військові сили вторглися на територію Грузії. Протистояння тривало 5 днів. Вогонь було припинено лише після окупації російськими військами частини території Грузії.

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