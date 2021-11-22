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Україна не готова відмовитися від вугільної генерації до 2035 року, - віцепрем'єрка Стефанішина (оновлено)

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Україна не готова відмовитися від вугільної генерації до 2035 року, - віцепрем'єрка Стефанішина (оновлено)
Кабінет Міністрів України не затверджував офіційних документів щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року в межах міжнародної ініціативи Powering Past Coal Alliance (PPCA).

Про це повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ з посиланням "Укрінформ".

"Уряд не схвалював офіційних документів, які декларували б таку амбіцію (щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року. - Ред.). Тому Міністерство енергетики має провести переговори з Альянсом, щоб скоригувати цю цифру відповідно до розрахунків чинної Енергетичної стратегії, які здійснювалися, в тому числі Укренерго. Тому це не відображає нашої офіційної позиції, зараз ведуться консультації стосовно коригування цих даних", - повідомила Стефанішина.

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Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що понад 40 країн світу, зокрема і Україна, домовились поступово припинити використання вугілля для виробництва електроенергії. Вугільні електростанції в Україні вважаються одним із найбільших забруднювачів повітря в Європі.

14 листопада на Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, спрямовану на запобігання небезпечній зміні клімату. Вона передбачає поетапну відмову від використання вугілля для генерації електроенергії.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    т.е. еще и набрехали ))) ну как всегда !!!
    а шо там с планом переданным Джо Байдену о трансформации Украины? )))
    о которм никто не слышал и в глаза не видел )))
  • юрий П cf937564
    в Японии мусоросжигательные заводы спокойно работают и воздух не отравляют. потому как думают о природе,ставят фильтры и следят за этим,меняют вовремя...
    а у нас ни мозгов,ни фильтров...
  • 18c49ed2
    А еще удивляются, что их с гундосиком послали в Глазго. Т.е. просто не поняли почему Украина упорно отказывается модернизировать самые "грязные ТЭС" в Европе? Украинские угольные ТЭС загрязняют воздух больше, чем вся энергетика Европы

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