Українського воїна Уберта Мрачковського, якого вбили російські найманці на Донбасі, поховали на Хмельниччині

Сьогодні, 22 листопада, у місті Хмельницький відбулася урочиста церемонія прощання з Убертом Валерійовичем Мрачковським, 1988 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України, який загинув 19 листопада в зоні проведення ООС від кульового поранення, несумісного з життям.

Про це йдеться у матеріалі видання АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні у Хмельницькому на плацу військової частини Сил спеціальних операцій в останню путь провели 33-річного старшого солдата Уберта Мрачковського, який загинув 19 листопада 2021 року від ворожої кулі під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Попрощатися з відчайдушним героєм, патріотом України, військовослужбовцем, побратимом, сином і батьком двох дітей прийшло багато мешканців і гостей міста Хмельницький, офіцерів Командування ССО, представників державної та місцевої влади, друзів, рідних і близьких Уберта Валерійовича, волонтерів, представників патріотичних громадських організацій та просто небайдужих і вдячних за подвиг краян.

Він почав свою армійську службу зі строкової у 80-му ОАЕМП у 2006-му (сьогодні 80-та ОДШБр). У 2014 році брав участь у боях за Савур-Могилу у складі 51-ї ОМБр. Був поранений, проте після одужання повернувся на фронт. Брав участь у боях за Дебальцеве у складі 128-ї ОГШБр. У листопаді 2015 року нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. Указом Президента України від 21.11.2021 старшого солдата Уберта Мрачковського (посмертно) нагороджено орденом "За мужність" II ступеня. Залишилися дружина та двоє дітей.

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Командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України генерал-майор Григорій Галаган висловив щирі співчуття рідним та близьким Уберта Мрачковського та подякував загиблому герою за звитягу та найдорожчу ціну, найвищу пожертву, яку той віддав у справі захисту Батьківщини від ворога в російсько-українській війні. Звертаючись до найрідніших, подякував матері й дружині за сина й чоловіка та вручив грамоту пошани від Головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

"Він був одним з найкращих і найрезультативніших воїнів нашого підрозділу. Це захисник України, який вартий найвищих державних нагород. Дякуємо, друже Уберте! Ми продовжимо, ми помстимося! Спочивай з миром!" - сказав у своєму прощальному слові командир підрозділу, в якому служив Уберт.

Поховали старшого солдата Уберта Мрачковського на Алеї Слави Хмельницького міського кладовища. Його надгробок став 34-м за ліком з тих мешканців Хмельницького, які з 2014 року загинули за волю і цілісність України на Донбасі.

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