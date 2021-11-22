Пункт вакцинації проти COVID-19 відкриється у київській мечеті Ар-Рахма

23 листопада об 11:00 відбудеться відкриття центру вакцинації населення проти COVID-19 в мечеті Ар-Рахма в Києві, за адресою вул. Лук'янівська, 46.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Центр працюватиме щодня з 9 до 16 години. Вакцинуватися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також підлітки віком 12+ за наявності в них усіх рутинних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень.

В МОЗ зазначили, що на сьогодні в Україні працює вже понад 450 центрів вакцинації населення проти COVID-19. Їх відкривають на стадіонах, спортивних, освітніх та культурних майданчиках, у торговельних центрах, а також у релігійних установах. Мета цих центрів – зробити щеплення від COVID-19 якомога зручнішими та доступнішими для всіх груп населення. Також пройти вакцинацію можна у більш ніж 3 000 пунктів щеплень та у понад 450 центрах вакцинації. Організовані колективи та громадян, які не можуть самостійно пересуватися, вакцинують більш ніж 1 000 мобільних бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан

Вакцинацію від COVID-19 в Україні підтримують представники різних конфесій. Власним прикладом долучитися до вакцинації вірян вже закликали Верховний Архієпископ Києво-Галицький, Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Святослав, Архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря (Православна Церква України) Лаврентій.

Зробити щеплення від коронавірусної хвороби вірянам радять предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній, Головний Рабин міста Києва Йонатан Бін’ямін Маркович, голова Ради Федерації єврейських громад в Україні Рабин Майєр Цві Стамблер та інші релігійні лідери.

Також читайте: Безпритульних у Львові вакцинуватимуть від COVID-19, - міськрада

7 листопада 2021 року в Києві відкрили центр вакцинації в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.