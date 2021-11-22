Нардепа Шахова підозрюють у недекларуванні 59,5 млн грн, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило чинному народному депутату про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей. Також в декларацію не внесено дані про будинок і земельну ділянку, якою фактично, як з’ясувало слідство, нардеп користується.

За матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.

"Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.366-2 КК України. Підозру підписала генеральний прокурор.

"Зауважимо, що це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації", - підкреслили в НАБУ.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела у правоохоронних органах, йдеться про депутата Сергія Шахова (група "Довіра").

Також читайте: НАБУ провело обшук у цивільної дружини нардепа Шахова, - ЗМІ