Серцеві хвороби, рак та COVID-19, - головні причини смертей українців, - статистика

Найбільш поширеними причинами смерті в Україні у 2021 році були хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів дихання та травлення, захворювання на COVID-19, а також зовнішні чинники.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Держстаті уточнюють, що всього за перші 9 місяців 2021 року в Україні померло 487 855 осіб, при цьому причиною смерті більш як половини з них (306 127) є хвороби системи кровообігу, зокрема, ішемічна хвороба серця (213 278), алкогольна кардіоміопатія. (2549) і цереброваскулярні хвороби (59270).

Крім того, 55 828 українців померли через появу в їхньому організмі новоутворень (з яких 55 352 – злоякісні), 18 093 – через хвороби органів травлення (з них 1 296 через захворювання печінки, пов'язані з алкогольною залежністю). 15 364 – через хвороби органів дихальної системи (з них 11 698 – грип та пневмонія).

Читайте: Смертність в Україні перевищує торішній рівень на 14,3%, - Держстат

Від захворювання COVID-19, спровокованого коронавірусом SARS-CoV-2 та його штамами, за перші 9 місяців 2021 року померли 40 014 українців, при цьому коронавірус був виявлений за життя у 39 356 з них, ще 658 осіб померли не знаючи про свой діагноз.

Зовнішні чинники з січня по вересень 2021 року стали причиною смерті 20 816 українців (з яких 2 571 – ДТП, 1 344 – утоплення, 866 – нещасні випадки, пов'язані з вогнем та димом, 1 148 – випадкове отруєння1 алкоголем, 4584 – самогубство, 949 – вбивство), ще 4648 життів забрали різні паразитарні, вірусні та бактеріальні інфекції (з них туберкульоз – 2090, ВІЛ – 1712).

Захворювання крові та кровотворних органів стали причиною смерті 154 українців, ендокринні захворювання – 1643, (з них 1498 – цукровий діабет), розлади психіки – 663 (з них 523 спровоковані вживанням алкоголем).

Також читайте: Європа залишається єдиним регіоном у світі, де кількість смертей від COVID-19 продовжує зростати, - ВООЗ

Від захворювань нервової системи у 2021 році в Україні померло 3 284 особи, від шкірних захворювань – 445, від захворювань м'язової та сполучної тканин – 264, від хвороб сечостатевої системи – 1 999.

При цьому, з початку року в країні зафіксовано 62 смерті пов'язаних з вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, 849 – з окремими станами, що виникають у перинатальному періоді, 698 – з вродженими аномаліями та деформаціями.

Ще 16 886 українців померли через не класифіковані причини.