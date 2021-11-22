Сайт "Енергоатома" атакували хакери

З сайту зникли публікації пресцентру за весь час роботи. Це сталося після підписання історичних угод з американською компанією Вестінгауз.

Про це пресслужба НАК "Енергоатом" повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні офіційний вебсайт Енергоатома атакували хакери – і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи Компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК. І поки закликали користуватися їхніми сторінками у соцмережах.

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"а даними Держспецзв'язку, кількість кіберінцидентів і різноманітних атак щороку невпинно зростає. Протягом шести місяців вдалося заблокувати понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, а також понад 250 DDoS-атак", - додали у НАК "Енергоатом".