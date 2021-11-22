Новини

"Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів, – Федоров

4 52653
"Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів, – Федоров
Державний сервіс "Дія" не збирає і не зберігає особисту інформацію про українців, а лише відображає дані, які містяться в державних реєстрах.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Дія" влаштована таким чином, що вона не збирає інформацію про вас. Коли ви її встановили, вона лише відображає інформацію, яка й так давно є в реєстрах. Коли ви отримували свій ID-паспорт або закордонний паспорт, ви потрапили до демографічного реєстру — і коли ви авторизуєтеся в "Дії", лише з того реєстру підтягується інформація про вас. Так само інформація про вас підтягується з реєстру посвідчень водіїв", - повідомив глава Мінцифри.

За словами Федорова, "Дія" не створює нову базу даних і є "дуже безпечним продуктом, який показує інформацію, яка вже є про вас у реєстрі".

"І коли у вас не підтягується будь-який документ, то для вас це важливий сигнал, що виявляється, ви отримали цей документ і його використовуєте, а його немає у реєстрі", - зазначив чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дія" сформує відповідну платіжну картку, - Шмигаль розповів, як отримати і скористатися тисячею за вакцинацію

Міністр додав, що авторизуючись у "Дії", українці можуть побачити те, що знає про них держава, і отримують можливість самі керувати інформацією про себе.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Юрій Горлінський
    Запитання, чому в усьому цивілізованому світі до сіх пір не придумали такої херні, як ця дія?
  • ZE Nitchik bab9441c
    Повна брехня.
    Коли ви генеруєте сєртификат у ДІЇ, то ставите галочку, що згодні з обробкою, ПОШИРЕННЯМ ... інформацію про себе в тому числі і медичну. Галку не ставите - сєртіфіката немає. ДІЯ не тільки збирає дані з реєстрів, але й шантажує вас, якщо ви не відмовитесь від своїх законих прав на конфіденційність медичної інформації.
  • НБ
    Небезпека в тому що тепер "хакнувши" Ваш код доступу можна діяти від Вашого імені і Ви ніколи не доведете що то були не Ви. В будь який момент проснутись Ви можете в квартирі яку Ви буцімто продали і маєте "вимітатись" на вулицю під наглядом судових виконавців...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини