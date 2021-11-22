"Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у разі несплати боргів

Російська газова компанія "Газпром" попередила Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у зв'язку з порушенням термінів оплати за спожитий газ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада ц.р. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Куприянов підкреслив, що новий контракт з Молдовою був підписаний "практично на умовах молдавської сторони, але з суттєвим та важливим пунктом: Молдова вчасно здійснює 100% поточних платежів за газ".

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