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"Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у разі несплати боргів

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"Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у разі несплати боргів
Російська газова компанія "Газпром" попередила Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у зв'язку з порушенням термінів оплати за спожитий газ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада ц.р. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Куприянов підкреслив, що новий контракт з Молдовою був підписаний "практично на умовах молдавської сторони, але з суттєвим та важливим пунктом: Молдова вчасно здійснює 100% поточних платежів за газ".

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Топ коментарі

  • Adrew Warko
    Молдован предупреждали ж - никаких дел с азиатами.
    А теперь их в суд потащат еще за долг Приднестровья.
  • Evgeny N
    Меркельші та бюргерам приготуватись. Бульбофюрер перекриває у себе, як і обіцяв, йюхло перекриває через Україну, бо... (причину вигадають... Наприклад що Анна Київська перед коронацією їм у болото плюнула)... А на носі зима... Сертифікація СП-2 в режимі турбопринтеру....

    Газ же ж не зброя московитів! Це тільки бізнес так, пані рібентроп?
  • Ритта Рыжук
    Гібридна війна орди проти євроцивілізаціі триває !!!)))
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