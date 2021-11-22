Занепокоєння з приводу військ РФ біля кордонів України базується, зокрема, на відкритих даних, – Держдеп США
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США, коли висловлюють тривогу з приводу присутності військ РФ поблизу України, ґрунтуються не лише на секретних даних, а й на інформації, розміщеній у відкритому доступі
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Причини наших побоювань всі ви можете побачити у відкритому доступі. Крім того, деякі наші дані є секретними", - пояснив представник Держдепу на брифінгу.
Прайс повторив думку, що занепокоєння США базується на тому, як діяла Росія у минулому.
Він не став відповідати на запитання журналіста про те, якою буде реакція Вашингтоні у разі загострення ситуації. "Ми не хочемо заздалегідь повідомляти про наші плани", - сказав представник держдепу.