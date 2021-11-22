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Занепокоєння з приводу військ РФ біля кордонів України базується, зокрема, на відкритих даних, – Держдеп США

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Занепокоєння з приводу військ РФ біля кордонів України базується, зокрема, на відкритих даних, – Держдеп США
США, коли висловлюють тривогу з приводу присутності військ РФ поблизу України, ґрунтуються не лише на секретних даних, а й на інформації, розміщеній у відкритому доступі

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Причини наших побоювань всі ви можете побачити у відкритому доступі. Крім того, деякі наші дані є секретними", - пояснив представник Держдепу на брифінгу.

Прайс повторив думку, що занепокоєння США базується на тому, як діяла Росія у минулому.

Він не став відповідати на запитання журналіста про те, якою буде реакція Вашингтоні у разі загострення ситуації. "Ми не хочемо заздалегідь повідомляти про наші плани", - сказав представник держдепу.

Також читайте: США будуть дуже уважно стежити за діями Росії найближчими тижнями, - Держдеп

Топ коментарі

  • Ан Мур
    ні, серйозно це все. Я не скажу, що обов'язково посуне танками і авіацією, з десантом; але, якщо буде для нього найменша БЕЗПЕЧНА нагода - таки посуне. А сам розумієш, клоуни таких нагод можуть надати безліч.
  • Ритта Рыжук
    Знов наклеп підступних піндосів на "миролюбивих" московських братів !!!)))
  • Ан Мур
    Зараз на Еспресо дивлюся "Червона лінія з Сергієм Висоцьким". Друга частина - саме про загрозу на наших кордонах
    Це - серйозно!
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