Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря. ФОТО
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До акваторії Чорного моря увійшов американський корабель, що везе до України два патрульних катери для ЗСУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт відстеження кораблів Marine Traffic.
Судно пройшло Босфор і прямує до Одеси.
На його верхній палубі розташовані два катери. Крім катерів, на судні є кілька контейнерів з різним обладнанням.
Раніше суховантажне судно, яке перевозить зі США в Україну два патрульних катери типу "Айленд", перетнуло Атлантичний океан і Середземне море та пройшло протоку Дарданелли для переходу у води Чорного моря.
Island - патрульні швидкохідні катери, призначені для берегової охорони. Їх також використовують для пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.