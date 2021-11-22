У Росії з 2022 року змінюють держстандарти щодо термінового поховання трупів у військовий та мирний час

У РФ запроваджується або оновлюється низка держстандартів цивільної оборони на випадок надзвичайних ситуацій чи військових конфліктів, у тому числі щодо масового термінового поховання людей.

Такі стандарти набудуть чинності з лютого 2022 року, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Серед ухвалених держстандартів – "Захисні споруди цивільної оборони. Порядок оцінки готовності"; "Безпека у надзвичайних ситуаціях. Оцінка збитків. Терміни та визначення"; "Захисні споруди цивільної оборони. Споруди швидкомонтовані блок-модульного типу повної заводської готовності. Загальні вимоги"; "Поховання термінове трупів у військовий та мирний час. Загальні вимоги".

Усі документи ухвалені у період з 31 серпня до 13 вересня 2021 року та будуть запроваджені з 1 лютого 2022 року. Розробник документа - Всеросійський НДІ з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії.

В останньому із зазначених держстандартів прописано "комплекс заходів щодо термінового поховання трупів людей і тварин, які загинули під час військових конфліктів або внаслідок цих конфліктів, а також, у разі потреби, внаслідок надзвичайних ситуацій мирного часу".

Розписуються нормативи та технологія кремації, а також поховань у братських могилах з дезінфекцією за допомогою хлорного вапна. Відповідні ілюстрації показують процес створення братської могили за допомогою трактора.

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Російські ЗМІ уточнюють, що зараз у РФ є рекомендації щодо термінового поховання тіл, але вони розраховані лише на воєнний час. Запроваджений новий держстандарт фактично поширює військові правила для "надзвичайних ситуацій" мирного часу.