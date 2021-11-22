Головні новини 22 листопада: Росія порівнює Україну з передвоєнною Грузією, АЕС вперше ввімкнуть на повну потужність

Російська розвідка порівняла Україну з Грузією 2008-го року, українські АЕС вперше в історії включать на повну потужність, у "червоній зоні" пом’якшать правила пасажирських перевезень, - головні новини України 22 листопада.

Російська розвідка порівняла Україну з Грузією 2008 року

Взагалі-то в повідомленні Служби зовнішньої розвідки РФ йшлося про те, що США нібито брешуть, повідомляючи про концентрацію російських військ біля українського кордону. Але далі там було таке: "Схожу ситуацію ми спостерігали у Грузії напередодні подій 2008 року. Тоді М. Саакашвілі "зірвався з ланцюга" й намагався знищити російських миротворців та громадянське населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося".

Ризики повноцінного вторгнення РФ в Україну

Держдепартамент США продовжує твердити, що ризик вторгення існує - і каже, що ці висновки базуються зокрема й на відкритих даних. Міжнародні партнери запевняють, що "максимально допомагатимуть" Україні, якщо вторгнення відбудеться. Але, підкреслюють в МЗС, воювати на нашій території вони не будуть. А представник президента в Раді Веніславський уточнює: максимум, на що ми можемо розраховувати - допомога технікою та озброєнням.

І до хороших новин: два катери Island для ВМС - вже в у Чорному морі, поки - на борту суховантажу, що прямує до Одеси.

Кати Майдану можуть уникнути покарання

У їхніх справах може спливти строк давності, - попереджає адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська. У справах Майдану призначають по 3-4 засідання на рік, та й ті не відбуваються.

Тим часом поліція склала протокол на лідера партії "Демсокира" Юрія Гудименка. Кажуть, що напередодні під час акції протесту на Банковій він матюкався.

Президентом Болгарії знову став політик, який називає окупований Крим "російським"

Його зваты Румен Радев, і він ще й казав, що санкції проти РФ не працюють. Радева переобрали на другий термін. Його заяви про Крим та Росію вже розкритикувало посольство США. Пресслужба Радева пояснює, що все, мовляв, не так однозначно. А наш МЗС додає: офіційно Болгарія вважає Крим українським, як і раніше.

Українські АЕС вперше в історії запустять на повну потужність

Це станеться в лютому. Тоді запрацють всі 15 енергоблоків, - повідомив міністр енергетики Галущенко.

Мер Одеси Труханов тим часом попереджає містян про можливі віялові віключення електрики.

А віцепрем’єрка Стефанішина каже, що Україна поки не готова відмовлятися від вугільної генерації енергії, як про це заявляли після кліматичного саміту в Глазго. Та й взагалі, за її словами, українські кліматичні зусилля на тому саміті не оцінили.

У "червоній зоні" пом’якшать правила перевезення в транспорті

За словами голови Мінздоров’я Ляшка, з такою пропозицією звернулися мери кількох міст. Вони попросили пускати пасажирів не лише на сидячі місця - адже йдуть холоди, і довго чекати транспорт на зупинці теж може бути небезпечно. Правила міжрегіональних перевезень послаблювати поки не будуть. А з 9 грудня - розширять перелік професій, для яких є обов’язковою вакцинація.

Малюнок 8-річної українки нанесуть на ракету

Восьмирічна житомирянка Ярина Закалюжна перемогла у міжнародному конкурсі малюнків "Juice up your rocket! Art competition", який організувало Європейське космічне агентство. Тепер її малюнок планети Юпітер нанесуть на космічну ракету "Arian-5", запуск якої відбудеться в 2023 році.