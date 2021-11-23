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Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі

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Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі
Фото: новинарня
Уряд Німеччини назвав неприйнятною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо створення гуманітарного коридору до Німеччини для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку.

Про це з посиланням на DW повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт наголосив, що подібне розв’язання проблеми є неприйнятним не лише для Німеччини, а й для ЄС в цілому.

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Заяву білоруського диктатора, буцімто "міжнародні організації вже активно співпрацюють з білоруською стороною" і що нібито "під час розмови з Меркель домовились про подальші перемовини для розв'язання питання з мігрантами між Мінськом та Брюсселем", міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав неправдивою інформацією.

Він категорично наполягав, що про жодні узгодження з білоруською владою не йдеться, а ситуація використовується опонентом з метою поширення дезінформації.

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Раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель озвучував своє прохання забрати мігрантів з білоруського кордону, мотивувавши його тим, що більшість з цих людей прагне з'єднатися з родинами, що мешкають на території ЄС.

Топ коментарі

  • irenka ko
    Кацапи в афігє! Як так? Як так? Раніше ж брали, а зараз не хочуть, а шо трапилось?

    Німеччина показала раськє фак, це виглядає обнадійливо.
  • Атас Злой
    Тепер фріци будуть їх проштовхувати куди-небудь, в Україну, чи у Молдову. Ні, шановні партнери *****, розхльобуйте самі і самим великим ополоником.
  • Adrew Warko
    Удивительно.
    А чего это они?
    Лукашенко ж привёз им арабов прям под границу, а они ещё носом воротят, отказываются - странные какие-то.
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