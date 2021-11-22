Демченко закінчив академію КДБ у Москві, - Корчинський. ВIДЕО

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко та його дружина є випускниками академії КДБ у Москві.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив політичний діяч Дмитро Корчинський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Демченко закінчив що? Якийсь вуз в Брюселі чи Вашингтоні? Він закінчив академію ім. Дзержинського в Москві - КДБ. Його жінка закінчила академію Дзержинського в Москві. ... Всі його друзі, колеги, сослуживці, однокурсники знаходяться в Москві і ведуть активну діяльність зараз проти України і проти всього світу. Його бізнес знаходиться в Москві", - заявив Корчинський.

"Можливо, він (Демченко. - Ред.) дуже чесна людина і патріот. Але з таким бекграундом, з таким бізнесом, з таким навчанням і з такими сокурсниками він в принципі не може очолювати комітет розвідки в Україні", - додав він.

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Корчинський стверджує, що людей із подібним бекграундом зараз багато у владі.

"І якщо вже там розбиратися, хто міг злити (інформацію про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". - Ред.) - там їх багато цих людей, які могли злити. Можемо сідати і дивитися по кожному", - вважає політичний діяч.