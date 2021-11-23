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МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл., - Зеленський

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МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл., - Зеленський
Рада директорів МВФ прийняла рішення про виділення Україні траншу у розмірі $700 млн. в рамках програми "stand-by".

Про це в твіттері повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення про завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн", - написав Зеленський.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Президент зазначив, що програму МВФ буде продовжено.

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МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл., - Зеленський 01

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Топ коментарі

  • Атас Злой
    У мене просте запитання: "Це велике здобуття ЗЕвлади чи фінансова кабала для наступніх поколінь? Чим вихваляється цей криворогуль?"Я ще можу зрозуміти, якщо запозичені кошти підуть на розвиток економіки і виправлають своє призначення., але зараз вони витратяться на музеї, фінтесцентри та подорожі для селян. Зевлада, якби ви знали, якою гидотою вас вважають українці.
  • 5 копійок
    Змінив памперс після вчорашнього і виліз у відосик. А хто посилав МВФ вжопу?
  • Rhodesian
    Вовочка, что там по Дяде Бене? Тут Байден интересуется....
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