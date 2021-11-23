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Захист повітряного та водного простору - це два напрямки, які критично недорозвинуті, - Резніков. ВIДЕО

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Міністр оборони Олександр Резніков вважає захист повітряного та водного простору України критичними пріоритетами.

Про це очільник оборонного відомства повідомив в ефірі  телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Небо і вода – це два напрямки, які критично нодорозвитуті з точки зору захисту", – констатував Резніков.

Міністр нагадав, що з британською стороною підписано Рамкову угоду щодо розвитку українськких ВМС.

"Нині вже передбачено її наповнення чотирма контрактами (на підтримку ракетної програми, військово-морських баз та бази кораблів). Це відкрита інформація, тому нічого секретного не кажу, – уточнив Резніков.

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Що ж до повітряної оборони, то іноземні партнери пообіцяли допомогти з експертною оцінкою потреб України. "Після цього ми зможемо розвивати повітряну оборону і власними силами, і завдяки партнерам", – наголосив міністр.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Один дивизион ПКР "Нептун" стоит около 720 млн. Совсем недавно - 20 октября зелень дополнительно выделила еще 15 млрд грн. на финансирование дорожного хозяйства, в итоге общее бюджетное прямое финансирование "Укравтодора" в этом году достигло 66,38 млрд грн. Не говоря уже про остальные схемы. Воровать на дорогах для зеленых гнид оказалось намного важнее обороны страны.
  • 18c49ed2
    Та вы шо? А может соизволите вспомнить что при "барыгах" были разработаны, как минимум, ПКР "Нептун", на производство которых зеленая пошесть никак не найдет денег.
  • Герхард
    Ага. Вот только барыги за свой счет ПВО Киева восстановили, а новые лица снова развалили ВСУ.
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