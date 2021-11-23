Захист повітряного та водного простору - це два напрямки, які критично недорозвинуті, - Резніков. ВIДЕО
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Міністр оборони Олександр Резніков вважає захист повітряного та водного простору України критичними пріоритетами.
Про це очільник оборонного відомства повідомив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Небо і вода – це два напрямки, які критично нодорозвитуті з точки зору захисту", – констатував Резніков.
Міністр нагадав, що з британською стороною підписано Рамкову угоду щодо розвитку українськких ВМС.
"Нині вже передбачено її наповнення чотирма контрактами (на підтримку ракетної програми, військово-морських баз та бази кораблів). Це відкрита інформація, тому нічого секретного не кажу, – уточнив Резніков.
Що ж до повітряної оборони, то іноземні партнери пообіцяли допомогти з експертною оцінкою потреб України. "Після цього ми зможемо розвивати повітряну оборону і власними силами, і завдяки партнерам", – наголосив міністр.