Захист повітряного та водного простору - це два напрямки, які критично недорозвинуті, - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олександр Резніков вважає захист повітряного та водного простору України критичними пріоритетами.

Про це очільник оборонного відомства повідомив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Небо і вода – це два напрямки, які критично нодорозвитуті з точки зору захисту", – констатував Резніков.

Міністр нагадав, що з британською стороною підписано Рамкову угоду щодо розвитку українськких ВМС.

"Нині вже передбачено її наповнення чотирма контрактами (на підтримку ракетної програми, військово-морських баз та бази кораблів). Це відкрита інформація, тому нічого секретного не кажу, – уточнив Резніков.

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Що ж до повітряної оборони, то іноземні партнери пообіцяли допомогти з експертною оцінкою потреб України. "Після цього ми зможемо розвивати повітряну оборону і власними силами, і завдяки партнерам", – наголосив міністр.