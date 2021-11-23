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США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу, - CNN

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США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу, - CNN
Адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення до України військових радників та нового обладнання, включаючи озброєння, через концентрацію військ Росії біля кордону.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, США можуть відправити в Україну нові протитанкові ракети Javelin та міномети. Також розглядається варіант постачання засобів для протиповітряної оборони. Мова може йти про ракети Stinger, а Міністерство оборони США наполягає на відправленні в Україну вертольотів Мі-17, які спочатку закупили для передачі попередньому уряду Афганістану.

"Дехто в адміністрації президента США стурбований тим, що відправка озброєння може бути розцінена Росією як серйозна ескалація конфлікту", — йдеться у публікації.

Також читайте: Розвідка США попередила союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну, - New York Times

Топ коментарі

  • Петро Атаманюк
    Для України найважливіше розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантувало б безпеку.
  • Влад Воланд
    Возьмите под контроль воздух,на земле Украине по силам справиться будет пару эскадрилий самолётов прикрыть небо.
  • tyson giger
    кроме всего прочего, новейшие высокоточные пво и про, край как нужны!!!
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