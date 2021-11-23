США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу, - CNN

Адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення до України військових радників та нового обладнання, включаючи озброєння, через концентрацію військ Росії біля кордону.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, США можуть відправити в Україну нові протитанкові ракети Javelin та міномети. Також розглядається варіант постачання засобів для протиповітряної оборони. Мова може йти про ракети Stinger, а Міністерство оборони США наполягає на відправленні в Україну вертольотів Мі-17, які спочатку закупили для передачі попередньому уряду Афганістану.

"Дехто в адміністрації президента США стурбований тим, що відправка озброєння може бути розцінена Росією як серйозна ескалація конфлікту", — йдеться у публікації.

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