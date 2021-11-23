Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у тяжкому стані. За добу війська РФ здійснили 7 обстрілів, били з 82- та 120-мм мінометів, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
В районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Біля Кам'янки російські найманці обстріляли позиції ВСУ з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Павлополя противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий", - повідомили у штабі.
Зазначється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Станом на 7 годину ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у прес-центрі ООС.