В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 10 млн українців завершили імунізацію від COVID-19!
За добу 22 листопада в Україні:
зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 058, медпрацівників – 231);
270 258 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 055 осіб;
летальних випадків – 720;
одужало – 23 107 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 353 136 осіб;
одужало – 2 796 597 осіб;
летальних випадків – 82 318;
проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.