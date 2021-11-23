США вітають позицію президента Болгарії Радева щодо належності Криму Україні, - Держдеп

США вітають позицію президента Болгарії Румена Радева щодо українського Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Державний департамент.

"Ми вітаємо сьогоднішню заяву президента Радева, в якій він підтвердив підтримку Болгарією України. США, "Велика сімка", Європейський Союз і НАТО були зрозумілими і єдиними в нашій позиції, що, незважаючи на спробу Росії анексувати, Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прес-служба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію глави держави щодо окупованого Криму у зв'язку з його висловлюванням під час теледебатів у рамках передвиборчої кампанії.

Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юридично Крим український, але перебуває під контролем Росії, - пресслужба президента Болгарії Радева

Посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева було запрошено до МЗС України 19 листопада у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії.

Водночас Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча й визнав, що анексія була порушенням міжнародного права, повідомило інтернет-видання "Європейська правда", посилаючись на канал bTV.

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і нині Крим належить Росії" – наводять висловлювання Радева ЗМІ.