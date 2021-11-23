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Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков

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Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков
В Україні з 1 січня почне діяти закон "Про національний спротив", що дозволить у разі потреби залучити тероборону для захисту держави.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання чи має можливість Україна відповісти на мобілізацію резервістів у Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вчимося чинити опір і стримування вже восьмий рік. Завдяки народним депутатам прийнято відповідний закон "Про національний спротив", про всеохоплюючу оборону, який з 1 січня почне діяти. Тому в нас є розуміння територіальної оборони, у нас більш як 200 тисяч українців та українок вже в резерві, які пройшли через цей фронт, мають відповідний досвід. Вони добровільно зголосились бути в цьому резерві, вони по суті військовозобов’язані", - зазначив Резніков.

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Він додав, що в разі потреби розгортання батальйонів територіальної оборони буде відбуватися згідно із законом, з використанням відповідних резервів та озброєнь.

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Топ коментарі

  • Oleh57
    Резніков а який процент "слуг" серед цих 200 000???
  • San Fenikss
    В 99% - "бумагомаратєльство та шапкозакідатєльство".
    Знаю, в інших областях (судячи з звітів в Фейсбуці) краще . Але от 114 ОБрТрО (Київська область) існує тільки на папері.
    Останній раз нормальні збори були ще в 2015-му. Як хочеш так і злагоджуйся. Ага, з сусідами.
    Сам озброюйся, сам закупай набої, сам закупай всю снарягу (в мене стільки всього пішло та залишилося на фронті, сам вже як той "сапожнік бєз сапог")..

    Бардак, карочє ))
  • Lion Dreams
    Будет. Исходим из того, что будет. Украина готовится. При чем Зе или не Зе аообще. Задача Зе - будет объявить военное положение и ввести в действие несколько Указов. ВСЕ! Дальше действуют боевые генералы и около миллиона прошедших войну. Вопросы есть?????
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