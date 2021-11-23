Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков

В Україні з 1 січня почне діяти закон "Про національний спротив", що дозволить у разі потреби залучити тероборону для захисту держави.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання чи має можливість Україна відповісти на мобілізацію резервістів у Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вчимося чинити опір і стримування вже восьмий рік. Завдяки народним депутатам прийнято відповідний закон "Про національний спротив", про всеохоплюючу оборону, який з 1 січня почне діяти. Тому в нас є розуміння територіальної оборони, у нас більш як 200 тисяч українців та українок вже в резерві, які пройшли через цей фронт, мають відповідний досвід. Вони добровільно зголосились бути в цьому резерві, вони по суті військовозобов’язані", - зазначив Резніков.

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Він додав, що в разі потреби розгортання батальйонів територіальної оборони буде відбуватися згідно із законом, з використанням відповідних резервів та озброєнь.