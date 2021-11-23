Голодомор - це нагадування, що смертельна агресія Росії відбувається й сьогодні, - Маркарова

Вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду українського народу 1932-33 років є нагадуванням для нинішнього покоління борців за незалежність України, що вони є послідовниками нації, яку Росія намагалася знищити впродовж історії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це під час меморіального заходу у Вашингтоні в пам’ять про трагедію Голодомору заявила посол України в США Оксана Маркарова.

"Ми оплакуємо і пам’ятаємо (жертви трагедії. - Ред.) разом, але йдеться не тільки про пам’ять і стогнання – йдеться про боротьбу", - зауважила Маркарова.

Посол підкреслила, що тепер українські борці за незалежність мусять протистояти агресії Кремля, який на початку 1930-х років також знищував мільйони українців, влаштувавши геноцид голодом. За її словами, дуже важливо пам’ятати трагедію 1932-33 років, викривати правду та спростовувати брехливі наративи Кремля про нібито неврожаї.

"У сьогоднішній боротьбі за нашу незалежність і територіальну цілісність важливо пам’ятати, що ми – не перше покоління, яке бореться з цим злом", - наголосила посол України в США.

Вона висловила вдячність американській владі, яка визнала на рівні обох палат Конгресу США, а також окремих штатів, Голодомор геноцидом українського народу. Це, за її словами, підтверджує на міжнародному рівні відповідальність сталінського режиму за його злодіяння, а також поширює правду для всього цивілізованого світу.

Також читайте: Уряд США щодня обговорює ситуацію навколо України, - представник Держдепу