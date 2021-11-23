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США запроваджують нові санкції проти "Північного потоку-2"

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США запроваджують нові санкції проти "Північного потоку-2"
Уряд США додав до переліку підсанкційних суб'єктів, пов’язаних із Nord Stream 2, одну організацію та судно, причетні до проєкту російського газопроводу.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держдепартамент подав Конгресу звіт відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA - 2019) з внесеними до нього поправками. У звіті зазначені два судна, а також пов’язане з Росією підприємство Transadria Ltd., причетні до газопроводу Nord Stream 2", - вказується в повідомленні.

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При цьому уточнюється, що санкції США вводяться проти підприємства Transadria Ltd., а також його судна Marlin.

У Держдепі підкреслили, що разом із сьогоднішніми обмеженнями, загалом адміністрація США ввела санкції проти восьми осіб та 17 суден відповідно до закону PEESA у контексті Nord Stream 2.

"Попри те, що адміністрація зберігає позицію проти газопроводу Nord Stream 2, у тому числі шляхом запровадження санкцій, ми продовжуємо співпрацювати з Німеччиною та іншими союзниками й партнерами, аби зменшити ризики, пов’язані з газопроводом для України та прикордонних країн НАТО і ЄС, а також протидіяти шкідливій активності Росії, в тому числі в енергетичній сфері",- підкреслюється в заяві.

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Як повідомлялось, адміністрація Байдена продовжує зберігати виняток із санкцій для компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG. Водночас у Конгресі США готується законопроєкт із поправками, які зобов’язуватимуть Білий дім ввести обов’язкові обмеження проти всіх без винятку суб’єктів, пов’язаних із газопроводом.

Топ коментарі

  • A San
    Кажется США и Великобритания приняли решения не идти с соплежуями европейцами ,а опустить рашку своими силами.
    Украинский народ приветствует братьев-американцев и англосаксов.
    Без вашей поддержки была бы жопа с агентами у власти.
  • ODNAKO
    Труба уже уложена, а они только теперь ввели санкции против суден укладчиков... смысл таких санкций?
  • Сергей Иванофф
    Готовый пакет санкций, утвержденный Сенатом, пролежал под сукном Байдена с января 2021 года 6 месяцев, пока не достроили СП2.
    Какой смысл вводить эти санкции против фирмы, что уже построила трубопровод?
    Они уже получили деньги, расформируются и создадут новую фирму, спокойно уйдя от ваших санкций. Это имитация борьбы.
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