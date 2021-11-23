Терехов пояснив кількість ДТП у Харкові: "А тому що дороги у місті хороші"

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що кількість ДТП у місті нібито пов’язана з високою якістю дорожнього покриття.

Про це він заявив під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, трансляцію вело Суспільне.

"Ви запитуєте: "А чому так багато ДТП?" Якщо чесно, хоч це й не популярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові хороші. Я вам не випадково говорю це. Як тільки ти внутрішньоквартальну дорогу робиш хорошу, на наступній зустрічі приходять люди і просять: "Покладіть, будь ласка, лежачого поліцейського". Тому що їздять внутрішньоквартальною дорогою, діти виходять на майданчики і починаються проблеми", - заявив Терехов.

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Він запропонував, щоб до міста на певний час приїхали патрульні з інших регіонів.

"Скажу чому. Тому що сьогодні багато патрульних поліцейських у Харкові знають номери тих, хто їздить [містом], і не зупиняють їх", - заявив Терехов.

Останнім часом у Харкові сталися дві резонансні аварії. Так, 26 жовтня на проспекті Гагаріна 16-річний водій Infiniti на високій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок ДТП 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti (двоє молодих людей 19 років та 16-річна дівчина) з тяжкими травмами були доставлені до лікарні.

Ще одна аварія сталася 11 листопада. Водій Toyota Land Cruiser скоїв ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові, збивши 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході. Він їхав на червоне світло і, за інформацією правоохоронців, був під дією наркотиків.