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Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ

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Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ
Рішення МВФ щодо виділення Україні траншу в розмірі $700 млн стало можливим завдяки прогресу України у впровадженні реформ.

Про це зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вітаючи рішення Фонду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами Шмигаля, позитивна оцінка міжнародних партнерів демонструє успішний рух України в реалізації реформ.

"Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера. Кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19", — наголосив очільник Уряду.

Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ 01

Рада МВФ також ухвалила рішення про продовження програми до кінця червня 2022 року.

Спільна програма Stand-by між Україною та МВФ на суму 5 млрд доларів США була затверджена 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by для України 22 листопада

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Всього то 700 млн .
    Оце так довіра..Оце так транш для розвитку.
    Нагадайте панові Брехунові, скільки коштів вливають туди, де реально проходять реформи
  • Joshua Merlin
    это сказал бывший директор ТЭС, не имевший никакого опыта госуправления... ах, да... забыл... главное - преданность и лизоблюдство...
  • volley
    Совсем опнулись зеленожопые- прогресс в реформах!!!!!! Сижу ржу! Рехформаторы херовы. Какой прогресс? В каких реформах? Вы идиоты конченные- транш дали, потому что видят, что раха прет на нас, а наши конченные зеленогнойные уроды просрали уже все что могли и даже то, что не возможно было до них просрать теоретически. Пожалели людей, а "вЯличайший" потерпевший клавишник опять себе мендальку вешает . Ребята, что то надо делать с этими упырями. Людей и страну погубят- к гадалке не ходи. Процесс уже идет полным ходом
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