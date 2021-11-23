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Влада тисне на членів МФО "Розумна політика". Дмитрука і Буймістер хочуть вигнати з комітетів, іншим телефонують з погрозами, - Разумков

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Влада тисне на членів МФО "Розумна політика". Дмитрука і Буймістер хочуть вигнати з комітетів, іншим телефонують з погрозами, - Разумков
Влада чинить тиск на соратників ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, зокрема на нардепів Артема Дмитрука і Людмилу Буймістер.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Двох колег зараз намагаються вигнати з комітетів - Дмитрука і Буймістер... До інших колег йдуть телефонні дзвінки і їм кажуть - якщо ти не вийдеш з МФО (міжфракційного об'єднання. - Ред.), ми звільнимо твого родича з тієї чи іншої посади. Це низько, але час розставить все на свої місця, і за кожну дію треба буде відповідати - як за добре, так і за погане. Всі знають, що в мене гарна пам'ять", - підкреслив він.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko

    1 год ·



    Вчора поліція вручала адміністративні протоколи хлопцям, які посміли крикнути «Ганьба!» Зеленському і завітати на Банкову в День Свободи і Гідності.

    Хлопцям шиють *********.

    До того вручили підозру Леросу за непристойний жест.

    Коля Тіщенко заявив, що критикувати Єрмака- це державна зрада

    Але якщо ти славно служиш Зеленському, то можеш матюкатися в залі ВР, спілкуватися абсцентною лексикою і тикати факи. Тобі за це нічого не буде.

    Під час оголошення запитів депутат Камельчук демонстративно встав і підняв вверх середній палець. Слуги поряд ржали, президія теж не звертала увагу.

    Інший слуга Ковальчук ( зрозуміла, що так я і вивчу їх прізвища) якось накинувся з брудною лайкою.

    Глава регламентного комітету, ще один слуга Кольченко відмовляється розглянути ці випадки.

    Я категорично не погоджуюся з вибірковим застосуванням регламентуRuslan Stefanchuk і буде наполягати Oleg SynyutkaСергій Євтушок запросити нашу фракцію на комітет та розглянути наші звернення.

    Ми вимагаємо відсторонення цих персонажів від 5 засідань, рішення має прийняти комітет, а не опортуністські- його керівник, він не може вирішувати це сам .

    Інакше це вибірковість і заохочення творити в залі що заманеться.

    За слуг сесійна зала ВР перетворилася на привокзальну площу. Ходять в розтягнутих трєніках, матюкаються, плюються , хіба що сємки не лускають. Але все ще попереду.

    Окреме звернення шляхетним виборцям з Рівного і Львівщини: ви правда за це голосували? За це безкінечне хамство і мат?
  • Ksenia VB
    Це звіринець. Мавп'ячий звіринець.
  • Анатолий Панасюк
    Нічого дивного, шапіто переїхало під інший купол.
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