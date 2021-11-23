Влада тисне на членів МФО "Розумна політика". Дмитрука і Буймістер хочуть вигнати з комітетів, іншим телефонують з погрозами, - Разумков

Влада чинить тиск на соратників ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, зокрема на нардепів Артема Дмитрука і Людмилу Буймістер.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Двох колег зараз намагаються вигнати з комітетів - Дмитрука і Буймістер... До інших колег йдуть телефонні дзвінки і їм кажуть - якщо ти не вийдеш з МФО (міжфракційного об'єднання. - Ред.), ми звільнимо твого родича з тієї чи іншої посади. Це низько, але час розставить все на свої місця, і за кожну дію треба буде відповідати - як за добре, так і за погане. Всі знають, що в мене гарна пам'ять", - підкреслив він.

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