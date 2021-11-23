Судова реформа: Конкурсна комісія з відбору кандидатів у ВККС розпочала підготовчу роботу

Конкурсна комісія із відбору кандидатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розпочала підготовчу роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Судової влади України.

Під час підготовчої робочої зустрічі члени Конкурсної комісії заявили про свої чіткі наміри "зробити все від них залежне, щоб з дотриманням вимог українського законодавства провести прозорий та об'єктивний конкурс з справедливим та неупередженим ставленням до всіх кандидатів і в результаті лише найкращі кандидати будуть рекомендовані для призначення членами ВККС на благо народу України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судова реформа запрацює упродовж кількох місяців: ми отримаємо очевидні результати найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський

Передбачається, що Конкурсна комісія вибере 32 кандидати, що мають не менш як 15 років професійного досвіду в сфері права та відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності, за результатом відкритого та публічного конкурсу. З 32 кандидатів Вища рада правосуддя призначить 16 членів ВККС.

Наголошується, що відновлення роботи ВККС є надзвичайно важливим для забезпечення доступу українців до правосуддя. Наразі по всій країні близько двох тисяч суддівських посад є вакантними. Призначення членів ВККС дозволить продовжити її роботу з добору суддів на поповнення суддівського корпусу та проведення кваліфікаційного оцінювання чинних суддів.

Конкурсна комісія складається з трьох суддів, запропонованих Радою суддів України, та трьох міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями. Членами Конкурсної комісії є Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду, Євген Мєзєнцев - суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів, Тед Зажечни - суддя у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван Канади та Стівен Маркмен - голова Верховного Суду штату Мічиган США, у відставці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Призначення першого складу Етичної ради - це надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи, - Зеленський

Згідно з повідомленням, до призначення першого офіційного засідання члени Конкурсної комісії будуть працювати над розробкою необхідних регуляторних документів для роботи, а саме: над регламентом Комісії, Положенням про проведення конкурсу та Методологією оцінювання відповідності кандидатів критеріям доброчесності та професійної компетентності.