В Раді ініціюють створення ТСК із розслідування фактів, що призвели до втрат прибуткової частини держбюджету

Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які спричинили значні втрати дохідної частини державного бюджету.

Відповідний проект постанови №6340 зареєстровано у Верховній Раді 22 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт парламенту.

Авторами проекту постанови є народні депутати з фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та групи "Довіра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін досі не повернув доопрацьований проєкт держбюжету-2022 до ВР, але на його розгляд ще є два пленарні тижні, - Корнієнко

Тексту проекту постанови на сайті наразі не оприлюднено.