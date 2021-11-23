В Раді ініціюють створення ТСК із розслідування фактів, що призвели до втрат прибуткової частини держбюджету
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Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які спричинили значні втрати дохідної частини державного бюджету.
Відповідний проект постанови №6340 зареєстровано у Верховній Раді 22 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт парламенту.
Авторами проекту постанови є народні депутати з фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та групи "Довіра".
Тексту проекту постанови на сайті наразі не оприлюднено.