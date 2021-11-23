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В Раді ініціюють створення ТСК із розслідування фактів, що призвели до втрат прибуткової частини держбюджету

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В Раді ініціюють створення ТСК із розслідування фактів, що призвели до втрат прибуткової частини держбюджету
Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які спричинили значні втрати дохідної частини державного бюджету.

Відповідний проект постанови №6340 зареєстровано у Верховній Раді 22 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт парламенту.

Авторами проекту постанови є народні депутати з фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та групи "Довіра".

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Тексту проекту постанови на сайті наразі не оприлюднено.

Топ коментарі

  • Oljik
  • Oljik
    Хотілось би дізнатись про інвестиції з Оману, Катару, ОАЕ, ди підписано туєву купу договорів про наміри. Може ці інвеститції перекидають зразу на оманську оффшоку Бубочки?
  • Alexey Chernyavsky
    Главное председателем Безуглую назначьте.
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