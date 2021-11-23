Росія навмисно "гальмує" судові процеси проти України в ЄСПЛ, розуміючи вразливість своїх позицій, - ексуповноважений у справах Євросуду Кульчицький

Фінальних рішень Європейського суду з прав людини щодо україно-російських спорів не варто чекати швидко, оскільки РФ усіляко намагається завадити цьому процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі РБК-Україна висловив колишній уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький.

За його словами, Росія навмисно "гальмує" судові процеси, в яких її позиції виглядають вразливо.

"Я впевнений, що це не Європейський суд з прав людини їх (справи. - Ред.) затягує, а РФ постійно просить зрушити терміни нібито для подачі додаткової інформації, документів тощо. Росія робить все можливе для затягування - це факт", - зазначив він.

Разом з тим юрист визнав, що і ЄСПЛ зі свого боку міждержавні справи розглядає дуже довго. Це, за його словами, пов'язано і зі складністю, обсягом цих справ і великою кількістю епізодів.

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