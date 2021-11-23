Псакі про зустріч Путіна та Байдена: Поки що нічого не заплановано
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
"У мене поки немає нічого щодо запланованих зустрічей, хоча, безперечно, дипломатія високого рівня є пріоритетом Президента", - повідомила Псакі.
За її словами, США серйозно занепокоєні російськими військовими діями та жорсткою риторикою щодо України.
"Ми закликаємо Москву до деескалації напруженості. Протягом останніх тижнів ми мали широку взаємодію з нашими європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною. Ми обговорили нашу стурбованість російськими військовими діями та жорсткою риторикою щодо України. Ми також провели дискусії з російськими офіційними особами про Україну та американо-російські відносини загалом", - зазначила Псакі.
Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що під час "чергового контакту" Путін і Байден обговорять Україну.