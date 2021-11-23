За добу від COVID-19 в Києві померли 35 осіб, виявлено 1 631 новий випадок захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 631 хворий на коронавірус (загалом 289 694), померли 35 осіб (загалом 7 249).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Так, захворіли 913 жінок віком від 18 до 91 року, 606 чоловіків віком від 18 до 90 років, 57 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 55 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Також зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу (загалом 7 249): 19 жінок від 50 до 86 років, 16 чоловіків від 40 до 90 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 130 хворих на коронавірус та 209 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Тим часом 1 466 подолали коронавірус (загалом 247 424).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (277), Солом’янському (244) та в Оболонському (223).