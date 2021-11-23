Військові РФ розпочали масштабні навчання в ОРДЛО, - розвідка

В ОРДЛО розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" та окупаційних адміністрацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на ГУР.

Командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. 22 листопада 2021 року у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

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