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В мене немає людей. За останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік, - голова патрульної поліції Харкова

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В мене немає людей. За останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік, - голова патрульної поліції Харкова
До патрульної поліції у Харківській області не йдуть через рівень заробітної плати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак на виїзному засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності у Харкові.

"Щоденно у місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше в мене немає. І станом на зараз хочу повідомити, що в мене за останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік", — сказала Стрижак.

Як уточнив речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, звільнилося близько 100 патрульних.

"Ми стикнемося після Нового року з тим, що будуть стояти приміщення Управління, транспортні засоби, не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата", - додала вона.

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"І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспорті засоби й Департамент патрульної поліції, і облрада, і так само міськрада надала фінанси на ремонтування транспортних засобів — ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах", — додала Стрижак.

За інформацією сайту Патрульної поліції України, зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 грн на місяць (без урахування податків).

Топ коментарі

  • Орест Орест
    В полицию не идут не только из-за зарплаты.... К сожалению коррумпированную "совковую" систему не удалось реформировать, вернее этого никто не делал. На руководящих должностях, сидят бывшие мусора, которые не умеют "работать" по-другому. Молодежь, которая массово увольнялась в первые годы, делала это именно потому что столкнулась с совковой, мусорской системой. Все как раньше, в пилицию идут те, кто в жизни ничего делать не умеет и не хочет, не в состоянии выучить свои профильные законы и готовы выполнить любой приказ и покрыть свое руководство.... Сложно назвать это реформой, скорее ребрендинг....
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Хуже_нє_будєт." були впевнені 86,88% виборців Харківської області в 2019 році.
  • Мистер Икс 00711c20
    Это да ,ЛЮДЕЙ там нет ...
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