В мене немає людей. За останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік, - голова патрульної поліції Харкова

До патрульної поліції у Харківській області не йдуть через рівень заробітної плати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак на виїзному засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності у Харкові.

"Щоденно у місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше в мене немає. І станом на зараз хочу повідомити, що в мене за останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік", — сказала Стрижак.

Як уточнив речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, звільнилося близько 100 патрульних.

"Ми стикнемося після Нового року з тим, що будуть стояти приміщення Управління, транспортні засоби, не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата", - додала вона.

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"І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспорті засоби й Департамент патрульної поліції, і облрада, і так само міськрада надала фінанси на ремонтування транспортних засобів — ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах", — додала Стрижак.

За інформацією сайту Патрульної поліції України, зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 грн на місяць (без урахування податків).