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Поліція пропонує Раді ввести відповідальність за публічну образу правоохоронця

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Поліція пропонує Раді ввести відповідальність за публічну образу правоохоронця
В патрульній поліції пропонують Верховній Раді внести зміни до КУпАПу та ввести відповідальність за публічну образу поліцейського.

Про це в Telegram повідомляє патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький закликав депутатів повернутися до розгляду законопроєкту 5050-1, який має на меті внести зміни до КУпАПу та ввести відповідальність за публічну образу поліцейського.

Зазначається, що це питання "стоїть досі критично".

Також Білошицький звернувся до нардепів щодо перегляду Закону України "Про Державний бюджет" та збільшення фінансування на грошове забезпечення поліцейських.

"Зараз ми маємо кричущу ситуацію з особовим складом і незабаром будемо бачити великий відтік кадрів, що вплине, і на реагування, і на профілактику зокрема", - наголосив він.

Також читайте: В Україні розробляється законопроєкт про запровадження штрафних балів за порушення ПДР, - Білошицький

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Копіюємо "Рашку"? А що зробили "правоохоронці щоб їх "шанували"?
  • Татьяна Волынец dfa00a17
    А если полицейский убил невиновного как в Каховке то кричать ему - убийца, это образа или нет?

    Если полицейские насилуют в участке то кричать им - насильники, это образа или нет?

    Если полицейские торгуют наркотиками как Мирский с Лымаренко в Херсоне то крикнуть им - наркобарыги это образа?
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    значится будут и дальше крышевать проституцию, торговлю оружием и наркотой, рэкет и откаты - но теперь и нахрен их послать нельзя будет, да?
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