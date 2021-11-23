Кулеба висловив співчуття рідним і друзям загиблих в аварії автобуса у Болгарії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним та близьким громадян Північної Македонії, які загинули у масштабній ДТП в Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер глави МЗС.

"Жахливі повідомлення з Болгарії, де аварія автобуса забрала життя багатьох громадян Північної Македонії. Висловлюю співчуття рідним і друзям загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жахлива аварія в Болгарії: у палаючому автобусі загинули 45 людей, серед них 12 дітей. ВIДЕО + ФОТО

Як повідомлялося, у ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

Автобус прямував зі Стамбула в Скоп’є. За деякими даними, він міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.