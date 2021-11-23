Оголошено про підозру у державній зраді мешканцю Миколаєва, який намагався продати іноземцям секретні розробки ОПК за $2 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ не допустила витоку за межі України розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Зловмисника, який намагався продати секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування, співробітники СБУ викрили у червні цього року.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Після тривалих та об’ємних досліджень великого масиву інформації експерти з питань державної таємниці Міністерства оборони України підтвердили, що вказані матеріали містять відомості, що становлять державну таємницю. Її витік може завдати шкоди обороноздатності країни, економічним та інформаційним інтересам держави", - зазначають в СБУ.

Також повідомляється, що наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.











"Уже зараз встановлено, що відомості з обмеженим доступом мешканець Миколаєва, який раніше працював на одному з вітчизняних оборонних підприємств, оцінив у $2 млн", - стверджують в СБУ.

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Крім того, зазначається, що обманом зловмисник отримав від свого колишнього колеги важливу частину проекту, до роботи над яким останній був безпосередньо залучений.

"У ході проведення спецоперації контррозвідники задокументували одержання кількох "авансів" від іноземців у розмірі $7 тис. Співробітники СБУ викрили зловмисника під час передачі $243 тис. за вказану частину оборонних відомостей. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності", - сказано в повідомленні.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводились за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.