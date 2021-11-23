Новини

Відкрито кримінальне провадження за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн, – Наливайченко

7 83734
Офіс Генерального прокурора за вимогою нардепа Валентина Наливайченка ("Батьківщина") відкрив кримінальне провадження за фактом домовленостей вищих посадових осіб держави з олігархом Ігорем Коломойським щодо передачі йому державного природного газу з підземних сховищ вартістю понад 100 млрд грн.

Про це Наливайченко повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 "Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за моїм зверненням. Нагадаю, нещодавно звернувся до керівників правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію зі спробою державних чиновників і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України", - повідомив нардеп. Згідно з витягом з ЄРДР, досудове розслідування розпочато 19 листопада. Витяг з ЄРДР підписаний прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрієм Олефіром. Відповідно досудове розслідування здійснює Національна антикорупційне бюро.

Відкрито кримінальне провадження за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн, – Наливайченко 01
Відкрито кримінальне провадження за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн, – Наливайченко 02

Нагадаємо, раніше видання "Наші Гроші" повідомило, що 26 жовтня державний "Нафтогаз" погодився передати газ "Укрнафті", якою керує олігарх Ігор Коломойський. Загальні претензії становлять 9 млрд м3 газу на суму 240 млрд грн. Схему мають затвердили на зборах акціонерів Укрнафти 30 листопада. Цей газ було видобуто та використано населенням у 2017-2013 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову "Укрнафти" підписувати договори. В звіті за 1 півріччі 2021 року "Нафтогаз" уже офіційно визнав за Коломойським 700 млн м3 вартістю 20 млрд грн.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • A San
    Зелену крису потрібно заганять в глухий кут всією країною!
  • Старый зольдат
    А за списание долга перед бюджетом в 100 миллиардов Коломойскому Зеленским дело ещё не завели?
  • Кайрос Тор
    Бенядіктова як відкрила так і закриє.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини