Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду захворюваності в Україні, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє про прискорення спаду нинішньої хвилі COVID-19 в Україні.

Про це він повідомив на брифінгу у вівторок, 23 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду: -20% та -19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: -3% за останній тиждень", - сказав очільник МОЗ.

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Ляшко також відзначив "початок розвантаження медичної системи" в Україні. За його словами, резерв вільних ліжок із киснем збільшився до 33,5 тисяч.

Водночас голова Мінздоров'я наголосив на необхідності збереження високих темпів вакцинації. "Україна наближається до цілей Всесвітньої організації охорони здоров'я із вакцинації – 40% дорослого населення до кінця 2021 року", - сказав він.