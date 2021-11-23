Особи, які вакциновані двома різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат, - Ляшко

В Україні наразі дозволено поєднувати мРНК-вакцини - Pfizer та Moderna.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Ляшко пояснив, що якщо людина отримала першу дозу вакцини від коронавірусу, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer.

"Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується. Особи, які отримали дві дози вакцин, за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію", - пояснив міністр.

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