Робота над Реєстром ветеранів війни на завершальному етапі, - Лапутіна

Єдиний державний реєстр ветеранів війни запрацює в тестовому режимі до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

Очільниця міністерства Юлія Лапутіна провела робочу зустріч із CEO IT-компанії Kitsoft Олександром Єфремовим.

"Спільними зусиллями ми маємо в обіцяні терміни завершити роботу над створенням Єдиного державного реєстру та цього року презентувати його ветеранський спільноті. Він дасть нам можливість впровадити зручні та сучасні електронні сервіси. Проєкти е-Ветеран, G2VEI, MARTA – це прояв поваги держави до Захисників і вимога сучасного технологічного світу, над чим ми спільно працюємо", - зазначила міністр.

Зі свого боку представники компанії відзвітували про стан готовності проєктів, над якими ведеться робота, а також були визначені покрокові терміни їхнього завершення.

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