Україна продовжила контракт з Pfizer: щорічно буде купувати 25 млн доз COVID-вакцини для додаткових щеплень, - Ляшко

Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з компанією Pfizer на поставчання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими строками поставок вакцин. Протягом цього часу Україна буде отримувати по 25 млн доз вакцин щорічно", - зазначив він.

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За його словами, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше", - закликав Ляшко.