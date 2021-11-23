Перевернутий човен з двома загиблими виявлено поблизу острова Березань у Чорному морі, - ДСНС

У Миколаївській області поблизу о. Березань виявлено перекинутий човен із двома загиблими чоловіками, пошуки ще однієї людини тривають.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"22 листопада о 08:53 на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби "Очаків" надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка, в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань, виявив перевернутий дюралевий човен та тіла двох загиблих чоловіків. За його словами, у човні перебувало 3 людей", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє рибалок, які вийшли в Азовське море на дерев'яному баркасі, зникли, їхні пошуки тривають, - ДСНС

Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на гумовому човні AQUASTAR-400 дістались до місця трагедії, вилучили тіла загиблих 1949 р.н. та 1961 р.н. і транспортували їх на берег.

Також тривають пошуки третього чоловіка 1967 р.н., тіло якого не знайдене.