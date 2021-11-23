Найкращою гарантією безпеки є реалізація мінських домовленостей, - Пєсков про ситуацію на Донбасі

Україна може отримати гарантії безпеки від Російської Федерації тільки реалізацією мінських угод щодо Донбасу. Відсутність прогресу підвищує загальний рівень напруженості в Європі.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на питання про те, чи Україна може отримати гарантії безпеки від Росії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"Найкращою гарантією безпеки, звичайно, є реалізація мінських домовленостей. Тому що відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей, звичайно ж, є істотним подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому в Європі. Це очевидний факт", - відповів Пєсков.

Він уточнив, що всі сторони повинні обговорювати це в прямому діалозі.

Зазначимо, що Пєсков промовчав про те, що Росія та найманці РФ на Донбасі, яких вона активно підтримує, регулярно порушують ті ж таки мінські угоди.

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