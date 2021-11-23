В Кремлі відреагували на нові санкції США проти "Північного потоку - 2": "Це улюблена мова Вашингтона"
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Кремль вважає нові санкції США щодо "Північного потоку - 2" незаконними та неправильними.
Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТАСС".
"Санкції щодо "Північного потоку" - це продовження цієї санкційної мови, від якої ніяк завзято не хоче відмовлятися Вашингтон. Улюблена мова Вашингтона", - наголосив він.
За словами Пєскова, Москва ставиться до цього вкрай негативно.
"Ми неодноразово про це говорили. Вважаємо це незаконним, неправильним, тим більше на тлі напружених спроб розвивати втрачений раніше діалог", - додав прессекретар Путіна.