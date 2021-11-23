Новини

В Кремлі відреагували на нові санкції США проти "Північного потоку - 2": "Це улюблена мова Вашингтона"

4 42918
В Кремлі відреагували на нові санкції США проти "Північного потоку - 2": "Це улюблена мова Вашингтона"
Кремль вважає нові санкції США щодо "Північного потоку - 2" незаконними та неправильними.

Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТАСС".

"Санкції щодо "Північного потоку" - це продовження цієї санкційної мови, від якої ніяк завзято не хоче відмовлятися Вашингтон. Улюблена мова Вашингтона", - наголосив він.

За словами Пєскова, Москва ставиться до цього вкрай негативно.

"Ми неодноразово про це говорили. Вважаємо це незаконним, неправильним, тим більше на тлі напружених спроб розвивати втрачений раніше діалог", - додав прессекретар Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков

Топ коментарі

  • Вальдемар Кепський
    Санкции вас только укрепляют, правильно? Так что крепитесь, свинорусы!
  • Максим Максимович b5166c8f
    "Tse i moya ********* mova".

  • S. Fogger
    Считаем санкции незаконными... Ну, да, письков, а Крым вы конечно с3,14здили законно.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини