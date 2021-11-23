Пєсков про постачання американського озброєння до України: Це веде до подальшого нагнітання на лінії зіткнення

Можливі поставки озброєнь США в Україну ведуть до ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це повідомив сьогодні журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"Відправка в Україну військових радників і озброєння - це не треба виключати, тому що це має місце. Туди прибувають військові радники, туди надходять системи озброєнь не тільки зі Сполучених Штатів, але і з інших країн НАТО. І все це, звичайно ж, веде до подальшого нагнітання на лінії зіткнення", - стверджує Пєсков.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу.

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