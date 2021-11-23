Росія "адекватно реагуватиме" на введення санкцій проти "Північного потоку-2", - Лавров

Росія "адекватно реагуватиме" на введення нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.

"Прикметою часу вже багато років стало використання більшістю держав Заходу на чолі з американцями політично мотивованих односторонніх рестрикцій, які запроваджуються за все підряд, з приводу і без приводу", - сказав він у вівторок, 23 листопада.

За словами Лаврова, "кричущий приклад - це те, що творять з "Північним потоком-2". "Зі свого боку реагуємо на подібні недружні кроки вивірено, адекватно, керуємося завданнями сталої підтримки вітчизняної економіки", - наголосив глава російського МЗС.

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Як зазначив Лавров, при цьому Росія намагається просунути "власний, позитивний порядок денний для забезпечення рівноправної взаємодії та балансу інтересів у міжнародних економічних відносинах без будь-якої дискримінації".

Раніше 23 листопада стало відомо, що влада США має намір розширити список санкцій, націлений проти "Північного потоку-2".