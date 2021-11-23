ГарПок не виключає використання 3 млрд грн "зелених" єврооблігацій для інших цілей

ДП "Гарантований покупець" припускає, що 3 млрд грн коштів "зелених" єврооблігацій, які компанія тримає на своїх рахунках, можуть бути використані не за цільовим призначенням.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві компанії.



"22 листопада Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь НАЕК "Енергоатом" у справі, де предметом позову є стягнення понад 4 млрд. грн. У разі примусового виконання зазначеного рішення з Гарантованого покупця можуть бути списані цільові кошти, призначені для розрахунків із виробниками електричної енергії за "зеленим" тарифом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

3 млрд грн ГарПок повернув на свої рахунки всупереч умовам кредитної угоди під державні гарантії.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів та підвищенням ризику дефолту країни на 20%.